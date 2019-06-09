Сообщения о бомбе в Храме Христа Спасителя и Останкинской башне оказались ложными

Угроза взрыва в 16 местах Москвы, в том числе в Храме Христа Спасителя, Останкинской телебашне и мавзолее Ленина, оказалось ложной, сообщил представитель экстренных служб столицы. «Проверки всех 16 объектов завершены, угрозы не подтвердились»,— сказали в службе (цитата по «РИА Новости»).

О том, что в 16 объектах Москвы может быть заложена бомба стало известно 9 июня.

С начала 2019 года в российских городах наблюдается серия анонимных угроз о минировании школ, поликлиник, торговых центров и других объектов. На прошлой недели ложным оказались угрозы взрыва МИА «Россия Сегодня» и Останкинской башни в Москве.

Подробнее о том, как в России прокатилась волна ложных сообщений о минировании, читайте в материале “Ъ”.