Останкинскую башню, мавзолей Ленина и Храм Христа Спасителя проверяют на угрозу минирования

В воскресенье, 9 июня, поступили анонимные угрозы минирования 16 объектов, среди которых Останкинская башня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах столицы. На данный момент все учреждения проверяют сотрудники оперативных служб.

С начала 2019 года в российских городах наблюдается серия анонимных угроз о минировании школ, поликлиник, торговых центров и других объектов. На прошлой недели ложным оказались угрозы взрыва МИА «Россия Сегодня» и Останкинской башни в Москве.

Подробнее о том, как Россию накрыло ложными сообщениями о минировании и почему не удается вычислить телефонных террористов, читайте в материале “Ъ”