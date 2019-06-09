Количество пострадавших в аварии в Сочи возросло до 26

Число пострадавших в аварии двух туристических автобусов в Сочи увеличилось до 26 человек, сообщили в Минздраве Краснодарского края. «За медицинской помощью в общей сложности обратились 26 человек, в том числе трое детей»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Минздрав уточнил, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на пересечение улиц Старообрядческой и Таврической в Сочи. Один автобус не уступил дорогу другому, в результате одна из машин перевернулась. Сначала официально сообщалось об 11 пострадавших, потом число возросло до 15.