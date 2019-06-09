В результате аварии туристических автобусов в Сочи пострадали 11 человек

В Сочи два туристических автобуса попали в аварию, в результате пострадали 11 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края. «По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний»,— говорится в сообщении.

Авария произошла в Лазаревском районе Сочи. На место ДТП было отправлено 15 экипажей скорой помощи.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о 15 пострадавших.