В результате аварии туристических автобусов в Сочи пострадали 11 человек

В Сочи два туристических автобуса попали в аварию, в результате пострадали 11 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края. «По предварительным данным, столкнулись два туристических автобуса. В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний»,— говорится в сообщении.
Авария произошла в Лазаревском районе Сочи. На место ДТП было отправлено 15 экипажей скорой помощи.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о 15 пострадавших.
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702