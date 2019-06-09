Президент Мексики рассказал о дружеских отношениях с США после разговора с Трампом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого заявил о дружеских отношениях.

«Мы поговорили по телефону с президентом Трампом. Я ему сообщил, что в Тихуане скажу, что президенту США я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку. Мы снова подтвердили нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов»,— написал он в Twitter.

В приграничном городе Тихуана проходят мероприятия, которые призваны объединить усилия по оказанию гуманитарной помощи мигрантам, стремящимся попасть в США.

7 июня США и Мексика достигли соглашения по урегулированию приграничного вопроса. В связи с этим Дональд Трамп приостановил запланированное на 10 июня введение таможенных пошлин на мексиканские товары. Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для повышения уровня безопасности. Среди них — размещение Национальной гвардии по всей территории страны, в том числе и на границе с США, а также «решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми».

Ранее Дональд Трамп объявил, что мексиканская сторона неспособна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, поэтому вводит торговые пошлины на все товары из Мексики в размере 5% с 10 июня. Тариф будет постепенно увеличивать до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу .

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».