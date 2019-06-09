Самолет A320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Пулково

Пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург экстренно вернулся в аэропорт Пулково. Причиной аварийной посадки самолета стал сработавший датчик неисправности одной из систем, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Посадка произошла 8 июня в 21:52 мск через 40 минут после взлета.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили порталу E1, что командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности полета. Самолет приземлился благополучно. Согласно данным он-лайн табло аэропорта, рейс U6-226 вылетит в 3:10.