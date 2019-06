NYT: КНР предупредила об «ужасных» последствиях для отказавшихся продавать технологии компаний

Власти Китая предупредили руководителей ряда крупных технологических компаний об «ужасных» последствиях, если будут поддерживать запрет США на продажу ключевых американских технологий для китайских компаний. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, встречи состоялись с представителями американских компаний Microsoft и Dell, а также южнокорейских Samsung, SK Hynix Inc и британской ARM. Встречи состоялись вскоре после того, как Пекина объявил, что составляет список «ненадежных » компаний и частных лиц.

«В более широком смысле, предупреждения представляли собой попытку предотвратить быстрое разрушение сложных цепочек поставок, которые связывают экономику Китая с остальным миром»,— говорится в публикации.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».