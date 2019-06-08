Австралийка Барти стала победительницей Roland Garros

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), обыграв чешку Маркету Вондроушову. Матч продлился 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3. Барти выиграла турнир впервые в своей карьере.
В финале мужского Roland Garros встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим, обыгравший серба Новака Джоковича.
О финалистах,— в публикации “Ъ” «Финальная дюжина Рафаэля Надаля».
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702