Австралийка Барти стала победительницей Roland Garros

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), обыграв чешку Маркету Вондроушову. Матч продлился 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3. Барти выиграла турнир впервые в своей карьере.

В финале мужского Roland Garros встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим, обыгравший серба Новака Джоковича.

О финалистах,— в публикации “Ъ” «Финальная дюжина Рафаэля Надаля».