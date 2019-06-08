СКР проверяет сообщения о разливе нефти на Волге

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после появления информации о загрязнении нефтью реки Волги. Недалеко от места разлива в Ярославской области расположен туристический школьный лагерь.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Ранее ярославские СМИ сообщили, что в Некрасовском районе области произошел разлив нефти. Отмечалось, что береговая линия и вода в реке покрыты пленкой, заметные целые сгустки мазута.