СКР проверяет сообщения о разливе нефти на Волге

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после появления информации о загрязнении нефтью реки Волги. Недалеко от места разлива в Ярославской области расположен туристический школьный лагерь.
«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Ранее ярославские СМИ сообщили, что в Некрасовском районе области произошел разлив нефти. Отмечалось, что береговая линия и вода в реке покрыты пленкой, заметные целые сгустки мазута.
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