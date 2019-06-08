РФС допустил исключение российских клубов из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова представителя чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэля Серехидо, допустившего, что российские клубы могут исключить из числа участников Лиги чемпионов после реформирования турнира в 2024 году. Господин Колосков назвал такое развитие событий возможным, но маловероятным.

Согласно черновым планам по реформированию Лиги чемпионов с сезона-2024/25, число участников турнира останется неизменным (32). Однако на групповой стадии их планируется разбивать не на восемь групп по четыре команды, а на четыре по восемь. Также будет изменена схема отбора участников турнира. По действующим правилам в Лигу чемпионов попадают команды, показавшие хороший результат в национальном первенстве. Согласно реформе, за 24 лучшими командами Лиги чемпионов оставят право сыграть в ней в следующем сезоне вне зависимости их результатов в домашнем чемпионате. Оставшиеся восемь мест будут занимать новые команды. Четыре путевки предложено отдавать полуфиналистам Лиги Европы.

По мнению представителя Ла Лиги, новый формат Лиги чемпионов будет удобен чемпионатам Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. «Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент UEFA, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов»,— пояснил он в интервью газете «Известия».

Как считает Вячеслав Колосков, «ничего нельзя исключать», потому что в исполкоме UEFA «нет российских представителей, некому защищать наши интересы». «Если испанец говорит, что такое возможно, значит так и есть. Но не думаю, что это коснется всех наших команд. Все-таки в России есть 3-4 клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии»,— сказал он «Спорт-Экспрессу».

Почему Италия грозит забастовкой из-за планов по реформе Лиги чемпионов, читайте в публикации “Ъ”.