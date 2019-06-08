Власти Франции готовы снизить долю в Renault для укрепления альянса с Nissan

Правительство Франции готово уменьшить свою долю в автоконцерне Renault, чтобы укрепить альянс компании с японским автопроизводителем Nissan, сказал AFP французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Накануне от слияния с Renault отказался концерн Fiat, заявивший, что «во Франции нет политических условий для успешной реализации» сделки.

Сейчас Франции принадлежит 15,01% акций Renault. «Мы можем уменьшить долю государства в капитале Renault. Это не будет проблемой при условии, что в итоге мы получим надежный солидный автомобильный сектор и более прочный альянс между двумя отличными производителями автомобилей»,— пояснил министр.

Как считает Брюно Ле Мэр, Renault «следует сосредоточиться на установлении более тесных связей» с Nissan, прежде чем обсуждать другие слияния. «Все нужно выполнять в правильном порядке ... Сначала следует укрепить альянс (между Nissan и Renault.— “Ъ”)»,— добавил он.

О том, что Fiat и Renault ведут переговоры о слиянии стало известно в мае. Renault входит в альянс с Nissan и Mitsubishi. Общие продажи альянса и Fiat в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей.

Подробнее об отказе от слияния — в материале “Ъ”.