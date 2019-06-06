Fiat отказался от слияния с Renault

Концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение Renault о слиянии, говорится в пресс-релизе FCA (.pdf). «Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния»,— сообщили в автоконцерне.

Ранее правительство Франции заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии того, что сохранятся рабочие места, штаб-квартира во Франции. Еще одним условием было место в совете директоров.

О том, что FCA и Renault ведут переговоры о слиянии стало известно в мае. Renault входит в альянс с Nissan и Mitsubishi. Общие продажи альянса и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей.

Подробнее об отказе от слияния — в материале “Ъ”.