Движение на западе Москвы с 8 по 10 июня ограничено из-за реконструкции линии метро

В связи с реконструкцией Филевской линии метро с 8 по 10 июня движение транспорта на западе Москвы ограничено. Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД), из-за приостановки движения поездов на участке между станциями «Киевская» и «Кунцевская» до 10 июня в районах Филевский парк и Дорогомилово «обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта».

Остановка и стоянка транспорта запрещены на:

Украинском бульваре (от Кутузовского пр-та до наб. Тараса Шевченко);

участке ул. Барклая (от ул. Большая Филевская до ул. Сеславинская);

наб. Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар);

разворотной площадке в районе ул. Новозаводская, д. 2, кор. 1.

Также закрыт правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала.Обособленная выделенная полоса для проезда компенсационных маршрутов введена на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Как будет организовано движение между закрытыми станциями метро в выходные — читайте в публикации “Ъ FM”.