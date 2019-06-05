Филевская линия возьмет себе выходные

Филевскую линию метро вновь закроют на ремонт. 8 и 9 июня не будет движения поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Сама станция «Киевская» Филевской ветки будет открыта — от нее можно доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.

Пассажирам предложат воспользоваться дополнительным наземным транспортом, рассказала сотрудник информационного центра департамента транспорта Москвы Анастасия Солуянова: «Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций метро на бесплатных автобусах КМ. Так, автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5 утра до 2 часов ночи».

На наземном участке Филевской линии установят шумозащитные экраны, проложат под платформами трубопроводы и кабели, заменят некоторое оборудование, рельсы и шпалы. Без остановки метро сделать все это невозможно. А инфраструктура под открытым небом изнашивается быстрее, потому ее и приходится часто ремонтировать, пояснил “Ъ FM” руководитель портала «Наш транспорт» Константин Венцлавович: «Сейчас идет капитальный ремонт всей Филевской линии. Это нужно делать на ней чаще, потому что она полностью наземная и подвержена влиянию всевозможным атмосферных явлений. Сейчас все приводят в порядок, в том числе и путевое хозяйство. Будут запущены компенсационные автобусы. Если он едет по прямой, обычно бывает даже быстрее, чем метрополитен. Все зависит от того, как будет организовано дорожное движение конкретно на этих маршрутах, будут они стоять в пробках или нет.

Я бы дополнительно закладывал минут 20 на дорогу».

Жительница жилого комплекса «Фили Град» Анна Батурина рассказала “Ъ FM”, что в таких случаях дополнительных 20 мин может и не хватить — все зависит от маршрута. И возможные альтернативы стоит изучить заранее. «Перекрытие голубой ветки, конечно, жутко неудобная затея. У меня до метро "Фили" где-то три-четыре остановки на автобусе. До станции МЦК "Шелепиха" нужно пройти минут 10 пешком, потом проехать две остановки на троллейбусе. Когда в прошлый раз перекрывали, кому-то приходилось вызывать такси, потому что ехать не час, а полтора или два, но это было совсем преступлением. Слава богу, они это делают в выходные, когда на планах людей, которые ездят на машине, это не сильно сказывается. Кроме того, с парковкой попроще, и с количеством машин тоже на выходных»,— считает Батурина.

Реконструкция Филевской линии метро в эти выходные проходит на фоне еще одного масштабного проекта — программы «Моя улица». Для благоустройства частично перекрыты Киевская, Большая Дорогомиловская и Студенческая улицы, напомнил муниципальный депутат Дорогомилова Сергей Трифонов: «Иногда людям приходится ходить по проезжей части. Такое ощущение, что просто не подумали о том, что при реконструкции улицы в районе продолжают жить люди. Сужение проезжих частей на Студенческой и Киевской улицах сильно затруднило движение. Но и по Большой Драгомиловской стало ездить намного сложнее. Раньше за 10 мин можно было проехать от "Парка Победы" до "Смоленской площади", теперь — час».

В обычном режиме Филевская линия метро заработает 10 июня в 5:30 утра.

Владимир Соколов