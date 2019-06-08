Орешкин не видит ничего плохо в выплате дивидендов РЖД имуществом

Министр экономики России Максим Орешкин сказал, что «нет ничего плохого» в выплате дивидендов РЖД имуществом.

«Здесь момент очень важный: если мы выходим на уплату 50% дивидендов в пользу государства, то здесь и государство должно быть честным по отношению к компаниям и не нагружать их той деятельностью, которая им несвойственна»,— отметил господин Орешкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Ранее “Ъ” писал, что в правительстве продолжается диалог о выплате ОАО РЖД дивидендов за 2018 год движимым и недвижимым имуществом.

уверяли, что вопрос будет решен положительно. При этом имущество, с перечнем которого ознакомился “Ъ”, включает в себя не только пассажирские вагоны, которые якобы уже находятся в Крыму, но и тяговый подвижной состав, в том числе новейшие тепловозы этого года выпуска.

Подробнее – в материале “Ъ” «Вагоны доедут до казны».