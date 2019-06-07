ФОМ: против легализации однополых браков выступили 87% россиян

Большинство россиян (87%) выступают против легализации однополых браков, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласны с тем, чтобы разрешить регистрацию однополых союзов в России, только 7% опрошенных. Остальные 6% респондентов затруднились ответить.

Как отмечают социологи, число россиян, с осуждением относящихся к представителям сексуальных меньшинств, растет. Так, в 2006 году таких было 47%, в 2012 году — больше половины россиян (51%). Сейчас же негативно к сексуальным меньшинствам относятся 56%. При этом мужчин (62%) среди таких респондентов больше, чем женщин (50%).

Большинство опрошенных (81%) также выступили против парадов и других акций ЛГБТ-сообщества. Только 9% респондентов считают, что представители сексуальных меньшинств должны иметь право проводить акции в поддержку своих прав.

Больше половины опрошенных (51%) полагают, что сексуальная ориентация зависит от личного выбора человека, а 34% респондентов считают, что ориентация дана от природы.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России.