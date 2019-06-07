«Домино» пошло на принцип

В прокат вышел боевик «Домино» — первый после семилетнего перерыва фильм Брайана Де Пальмы. Правда, от него в картине осталось немного: из-за конфликта с продюсерами финальный вариант был смонтирован уже не им, став короче на целый час. Юлии Шагельман осталось только посочувствовать всем участникам проекта.

Брайан Де Пальма покинул Голливуд почти десять лет назад, после оглушительного провала «Миссии на Марс» (2000). С тех пор он снял в Европе четыре ленты, ни одна из которых не имела успеха ни у критики, ни у публики, и замолчал на пять лет. Производство «Домино» стартовало в 2017 году, пошли даже разговоры о грядущей премьере в Канне, однако съемочный процесс сопровождался многочисленными проблемами, поэтому фильм выходит сейчас, причем в США — только на видео. После монтажа от 148 минут отснятого материала осталось 89, но когда они наконец истекают, хочется сказать за это спасибо.

В фильм вложились несколько европейских стран (Дания, Франция, Италия, Бельгия и Нидерланды), видимо рассчитывая на выходе получить завлекательный туристический кинобуклет под стать тем, что снимал Вуди Аллен, когда из родного Нью-Йорка перемещался в Лондон, Рим и Барселону. Испания, где разворачивается большой кусок действия, в проекте не участвовала, очевидно полагая, что, даже если фильм окажется удачным, мало кто захочет поехать туда, где исламские террористы спокойно гуляют по улицам, а полиция всякий раз смотрит в другую сторону.

Начинается все в Копенгагене, жители которого для удобства международного зрителя говорят на хорошем английском даже друг с другом. Двое полицейских — Кристиан (Николай Костер-Вальдау, хорошо знакомый фанатам «Игры престолов») и Ларс (Серен Маллинг) — выезжают на рутинный вызов: семейная ссора. Де Пальма мастер саспенса и одно время даже считался наследником Хичкока, а потому перед этим под тревожную музыку показывают, как Кристиан забывает свой пистолет на прикроватном столике, увлекшись сексом с эпизодической девицей.

На месте обнаруживается мрачный бородатый мужик в окровавленных тапочках (Эрик Эбони), хозяин квартиры с перерезанным горлом и отрезанными пальцами, а также автоматы и взрывчатка в ящиках с помидорами.

Пока Кристиан, одолживший у товарища пистолет, пытается осознать связь первого со вторым и третьим, подозреваемый перерезает горло уже Ларсу и убегает. Следует сцена погони по черепичным крышам (снова под тревожную музыку), настолько нелепая, что смахивает на самопародию. Кристиан и преступник вместе падают в ящики с помидорами, и последнего уводят невесть откуда взявшиеся мужчины в костюмах. Это агенты ЦРУ во главе с неким Джо (Гай Пирс), который всем своим поведением демонстрирует сверхдержавное презрение к мягкотелым европейцам, озабоченным какими-то там правами человека, для чего напрягает желваки, светски обсуждает за обедом пытки и через слово поминает Гуантанамо.

Выясняется, что убитый был членом запрещенной в России террористической организации, а убийца, ливиец по имени Эзра Тарси, мстил ему за то, что террористы казнили его отца.

Джо намерен использовать Эзру, чтобы добраться до верхушки этой организации, Кристиан же одержим желанием отомстить за погибшего друга. Он бросается в погоню через всю Европу, прихватив с собой коллегу и по совместительству бывшую любовницу Ларса (ее играет еще одна выпускница «Игры престолов» Карис ван Хаутен). Тем временем воины джихада устраивают теракт на кинофестивале, к которым Де Пальма питает давнюю неприязнь (в его фильме «Роковая женщина», например, кинозвезд грабили в туалетах каннского Дворца фестивалей). Эффектным задником для следующей атаки становится арена для боя быков в испанской Альмерии.

Сейчас, когда режиссеры разрываются между желанием высказаться на актуальную тему и страхом быть обвиненными в исламофобии, трактовка террористов как абсолютного, беспримесного зла выглядит освежающе. Есть в фильме даже попытка показать связь роста угрозы с современными медиа (все свои атаки джихадисты снимают на камеру, а видео выкладывают в интернет). Но она тонет под грузом разваливающегося сценария и напыщенной картинки: Хосе Луис Алькайне, постоянный оператор Альмодовара, здесь тоже играет мимо нот. Впрочем, как и все остальные, кроме мелькнувшего в кадре на две минуты матадора.