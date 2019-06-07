Qatar Airways потребует у Boeing компенсацию за простой самолетов 737 Max

Генеральный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер в интервью агентству Reuters сообщил о том, что авиакомпания намеревается потребовать у корпорации Boeing компенсацию за вынужденный простой самолетов 737 Max. Ранее об аналогичных планах объявил ряд других перевозчиков.

У самой Qatar Airways таких самолетов нет, однако три 737 Max есть в воздушном парке авиакомпании Air Italy, а Qatar Airways владеет 49-процентной долей в этом итальянском перевозчике. Из-за приостановки полетов 737 Max «пострадали наши инвестиции в Air Italy», а от этого «пострадали и мы — нам пришлось заполнять рейсы другими самолетами», пояснил глава катарской авиакомпании, добавив, что «Boeing обязана нам компенсировать простой». При этом господин аль-Бакер не уточнил размер компенсации, которой они намерены добиваться.

Алена Миклашевская