В Татарстане перед выборами в Госсовет ликвидировали отделение ПАРНАС

Верховный суд Татарстана в пятницу ликвидировал региональное отделение ПАРНАС. Как сообщил “Ъ” один из лидеров партийной организации в республике Марсель Шамсутдинов, поводом для судебного решения стало неправильное оформление юридического адреса отделения.

«Мы подали необходимые документ в Минюст, но нам заявили, что мы якобы допустили ошибки. Этого не может быть. Документы оформлялись по шаблонам, которые готовили наши юристы в Москве»,— сказал господин Шамсутдинов. По его словам, теперь отделение придется создавать заново, так как на оспаривание решения уйдет много времени.

Марсель Шамсутдинов уверен, что принятое решение связано с предстоящими выборами в Госсовет Татарстана, которые назначены на 8 сентября 2019 года. По его словам, «власти не хотят», чтобы члены движения выдвигали свои кандидатуры. Политик добавил, что представители партии все равно будут участвовать в выборах — как самовыдвиженцы либо от партии «Яблоко». В частности, баллотироваться намерены новый председатель отделения партии Рамиль Ибрагимов и председатель Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев.

На прошлых выборах в Госсовет в 2014 году представители ПАРНАС также баллотировались по списку «Яблока». В 2016 году на выборах в Госдуму список ПАРНАС в Татарстане получил лишь 0,27%.

У бывшего председателя отделения ПАРНАС Марселя Шамсутдинова были сложные отношения с властями республики. На митинге вкладчиков разорившегося Татфондбанка в 2017 году он предложил отправить в отставку правительство республики. За этот лозунг, как не соответствующий теме согласованной акции, суд назначил ему 20 часов обязательных работ.

Кирилл Антонов, Казань