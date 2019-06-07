Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сегодня это межправсоглашение подписано, стоимость этого проекта чуть менее миллиарда долларов»,— сообщил господин Борисов. По словам вице-премьера, модернизация железнодорожной сети «должна в три раза улучшить поток товаров на Кубе».

Правительство России одобрило проект соглашения с Кубой о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры в октябре 2018 года. Соглашение было подготовлено Минтрансом и рассчитано до 2028 года.