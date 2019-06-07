Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, потому что он «до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами». «Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать»,— заявил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.

Господин Путин также добавил, что надеется когда-нибудь познакомиться с украинским коллегой. «Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал,— он хороший актер»,— сказал он, добавив, что «одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то».

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Еще до инаугурации господин Зеленский предупредил Москву, что «не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления». В то же время он призвал к диалогу с Россией и предложил обмен пленными по формуле «всех на всех» в Донбассе.

Как Владимир Зеленский вступил в заочный диалог с Владимиром Путиным, читайте в материале “Ъ” «Паспортозамещение».