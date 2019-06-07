Toyota готовит 10 новых электромобилей

Компания Toyota в ближайшие годы выпустит 10 новых электромобилей, сообщает Autocar.

По данным издания, японский автопроизводитель намерен сделать электроновинки в самых разных классах. Для внутреннего Японии запланированы двухместные сити-кары, а также транспортные средства на трех и двух колесах.

Для глобального рынка электромобили станут делать на новой платформе e-TNGA, которая ляжет в основу компактного кроссовера, разработанного совместно с Suzuki, среднеразмерного кроссовера, сделанного совместно с Subaru, а также полноразмерного кроссовера, минивэна и седана. Партнером марки в ряде проектов станет бренд Daihatsu.

Toyota также планирует инвестировать в создание более емких аккумуляторов, которые будут использоваться в новых электромобилях марки.

Напомним, ранее стало известно, что компании Toyota и Subaru будут вместе делать электромобили.