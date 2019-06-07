Компании Toyota и Subaru будут вместе делать электромобили, сообщают японские автопроизводители.

Две марки разработают общую платформу для электромобилей, а также подготовят серийный электрический кроссовер, который должен стать конкурентом для Jaguar I-Pace и Tesla Model Y. Новинка выйдет на рынок под брендами Toyota и Subaru.

Платформа Toyota и Subaru станет аналогом платформы MEB, разработанной Volkswagen Group — ее также можно будет использовать для автомобилей разных классов и в разных кузовах.

Напомним, ранее компания BMW и концерн Jaguar Land Rover объявили, что будут вместе разрабатывать электромобили и гибриды