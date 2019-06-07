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США обвинили российский корабль в опасном сближении в Восточно-Китайском море

Военно-морские силы (ВМС) США считают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американских военных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя 7-го флота ВМС США Клейтона Досса.

По его словам, утверждение Тихоокеанского флота (ТОФ) России о том, что именно крейсер США совершил опасный маневр, является пропагандой. По версии ВМС США, российский корабль «Адмирал Виноградов» подошел к крейсеру на расстояние 15–30 м, поэтому американский корабль резко изменил курс и ушел в сторону.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

«Адмирал Виноградов» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Спущен на воду 4 июня 1987 года, введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1989 года.

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