США обвинили российский корабль в опасном сближении в Восточно-Китайском море

Военно-морские силы (ВМС) США считают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американских военных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя 7-го флота ВМС США Клейтона Досса.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM — U.S. Navy (@USNavy) 7 июня 2019 г.

По его словам, утверждение Тихоокеанского флота (ТОФ) России о том, что именно крейсер США совершил опасный маневр, является пропагандой. По версии ВМС США, российский корабль «Адмирал Виноградов» подошел к крейсеру на расстояние 15–30 м, поэтому американский корабль резко изменил курс и ушел в сторону.

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

«Адмирал Виноградов» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Спущен на воду 4 июня 1987 года, введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1989 года.