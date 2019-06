США обвинили российский корабль в опасном сближении в Восточно-Китайском море

Военно-морские силы (ВМС) США считают, что действия российских военных в Восточно-Китайском море были непрофессиональными и поставили под угрозу безопасность американских военных. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя 7-го флота ВМС США Клейтона Досса.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM