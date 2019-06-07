Си Цзиньпин: цифровая экономика станет новым драйвером в отношениях КНР и России

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что цифровая экономика выведет сотрудничество России и Китая на новый уровень. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В духе устойчивого развития наши страны рассматривают научно-технические инновации, цифровую экономику, электронную торговлю как новые драйверы кооперации»,— сказал Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Россия не только крупнейший сосед Китая, но и один из приоритетных партнеров во всех областях, включая сферу возобновляемых источников энергии.

О том, как на ПМЭФ обсуждали цифровую экономику и конкуренцию стран за технологическое лидерство,— в материале “Ъ”.