Путин: привыкшие к вседозволенности пытаются торпедировать «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин считает, что противниками «Северного потока-2» являются привыкшие к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие. «Это ("Северный поток-2" и интерес к нему европейцев.— “Ъ”) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать»,— сказал господин Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, проект газопровода соответствует национальным интересам всех стран, которые участвуют в его строительстве.

Ранее министр энергетики США Рик Перри сообщил, что администрация американского президента планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен к 2020 году. Строительство началось для того, чтобы снизить объемы транзита газа через территорию Украины. Труба будет проложена с территории России и пройдет по территории Германии, Нидерландов и Австрии.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров проекта, читайте в публикации “Ъ FM”.

Основные тезисы из выступления Владиимира Путина — в публикации “Ъ”.