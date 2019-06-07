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Москва возглавила рейтинг регионов по инвестиционной привлекательности

Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме.

Первая десятка регионов выглядит следующим образом:

  1. Москва
  2. Татарстан
  3. Тюменская область
  4. Калужская область
  5. Санкт-Петербург
  6. Тульская область
  7. Московская область
  8. Белгородская область
  9. Ленинградская область
  10. Ульяновская область

Годом ранее первое место занимала Тюменская область, второе — Москва, третье — Татарстан.

Рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ публикуется с 2014 года. Он отражает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Позиции российских регионов распределяются по 50 показателям, которые разделены на 4 блока: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, поддержка малого бизнеса.

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