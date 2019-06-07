BMW показала заводской тюнинг для M8

BMW M8 M Performance Parts. Фото: BMW

BMW M8 M Performance Parts. Фото: BMW

BMW M8 M Performance Parts. Фото: BMW

Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса. Интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля и декоративных накладок. Также доступна графика в фирменных цветах M Performance для кузова.

Напомним, премьера семейства моделей M8 в кузове купе и кабриолет, а также их спортивных версий Competition состоялась в июне 2019 года.