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BMW показала заводской тюнинг для M8

Компания BMW представила заводской тюнинг для нового спорткара M8 в кузове купе.

Для модели предложены карбоновые аэродинамические элементы обвеса. Интерьер можно доработать с помощью новых вариантов руля и декоративных накладок. Также доступна графика в фирменных цветах M Performance для кузова.

Напомним, премьера семейства моделей M8 в кузове купе и кабриолет, а также их спортивных версий Competition состоялась в июне 2019 года.

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