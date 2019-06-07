В Петербурге выявили около двух десятков объектов незаконной торговли

В ходе очередных рейдов сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга составили 18 протоколов об административных правонарушениях, связанных с самовольным занятием земельных участков, находящихся в собственности города, а также с незаконной торговлей в неустановленных местах.

Как сообщили в ККИ, на текущей неделе рейды проводились ежедневно, нарушения были выявлены в ходе обследования центральных улиц города, а также проспектов Просвещения и Стачек, Светлановского и Московского проспектов, территорий близ станций метро «Проспект Ветеранов», «Улица Дыбенко», «Кировский завод», улиц Типанова и Звездной, площади Льва Толстого, улиц города Пушкина.

В результате мероприятий изъято более 3 тыс. единиц товара, автолавка по реализации трикотажной продукции, три торговых стеллажа, 20 раскладных столов, три автоприцепа, семь тележек-холодильников, одна тумба по реализации sim-карт и шесть зонтов. Кроме этого, на территории сада Ивана Фомина неподалеку от улицы Есенина в Выборгском районе Петербурга был выявлен факт установки аттракциона батут без соответствующей документации и сертификатов. Оборудование было изъято.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сотрудники ККИ демонтировали незаконную пекарню и торговый павильон, а также выселили за долги книжный магазин, занимавший помещения на Литейном проспекте.