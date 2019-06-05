В Петербурге демонтировали незаконную пекарню и торговый павильон

В ходе очередного рейда сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга обследовали земельный участок на Комендантском проспекте (участок 3, северо-западнее пересечения с Долгоозерной улицей). Там был выявлен незаконно размещенный павильон по реализации хлебобулочной продукции. Об этом сообщили в ККИ.

Ранее данный участок был арендован ООО «Виктори», договор с которым был расторгнут еще в апреле. Несмотря на это участок так и не был освобожден, что послужило основанием для демонтажа размещенного на нем объекта.

Похожая ситуация была выявлена по адресу: улица Черкасова, севернее дома 11, где коммерческая фирма ООО «Мистер и К» самовольно заняла участок под размещение на нем торгового павильона площадью 21 кв. м, в котором продавались продукты питания и алкоголь. Данный участок был также освобожден силами сотрудников ККИ.

“Ъ-СПб” писал, что на Литейном проспекте в Петербурге за долги из занимаемого помещения выселили книжный магазин.