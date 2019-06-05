BMW и Jaguar Land Rover будут совместно работать над электромобилями

Компания BMW и концерн Jaguar Land Rover будут вместе разрабатывать электромобили и гибриды, сообщают автопроизводители.

Немецкая и британская марки намерены объединить научный и технический потенциал, чтобы сократить расходы на создание и выпуск массовых электромобилей, гибридов и компонентов для них. Обе компании будут использовать силовой агрегат Gen 5, который дебютирует на BMW iX3 в 2020 году.

Технологий eDrive 5-го поколения подразумевает более компактные, легкие и эффективные компоненты электрической системы, а также масштабируемая платформа и другие элементы, которые можно использовать в электромобилях разных классов. Например, электромотор, трансмиссия и электрические блоки скомпонованы в единый блок, аккумуляторы отличаются большей емкостью и сроком службы, чем использующиеся сейчас, а для создания электромоторов не требуются редкоземельные металлы.

В BMW подчеркнули, что активное развитие электромобилей будет совмещаться с совершенствование двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Также компания намерена инвестировать средства в разработку водородных агрегатов на топливных элементах.