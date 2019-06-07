Дорогомилово примиряется с работами по благоустройству Что местные жители думают о программе «Мой район» и чем недовольны

Район Дорогомилово оказался в эпицентре благоустройства: там разом перекопали десятки улиц, в том числе Большую Дорогомиловскую. Из-за этого сократилось число полос движения, а пешеходы лишились тротуаров. Местные жители не понимают, почему работы ведут везде и сразу, а не поэтапно. По улицам Дорогомилова прошел корреспондент «Коммерсантъ FM» Иван Корякин.

Бородинский мост, метро «Киевская», ТЦ «Европейский» — здесь начинается Дорогомилово и проблемы его жителей. Благоустройства в рамках программы «Мой район» здесь ждали в прошлом году, но его отложили из-за Чемпионата мира по футболу: автобусы привозили болельщиков на площадь Киевского вокзала. Теперь же на этой территории ряды траншей и заборов, но кое-что остается неизменным — это торговля цветами.

— Людям парковаться негде, негде проходить. — Вас сложнее найти? — Сложнее, да, поэтому мы здесь стоим, чтобы клиентов не потерять.

В ТЦ «Европейский» упирается Брянская улица, тротуары здесь расширяют за счет проезжей части, и уже установлены новые бордюры. На Брянской находится и подстанция скорой помощи. Житель дома напротив Георгий признает, что медикам сейчас работать трудно: «До начала работ по благоустройству у скорой была очень широкая полоса для подъезда к подстанции. И местные жители прекрасно понимали, что она в случае необходимости выезжает либо по встречке, либо объезжает небольшой затор. Сейчас же автомобиль скорой неминуемо оказывается в пробке».

Брянская перетекает в Платовскую улицу, неподалеку от которой Дорогомиловский рынок. На перекрестке — пекарня «Раиса Захарна», которая претендует на звание народного районного кафе. Вот только теперь за заборами его почти не видно, и заведение потеряло 40% выручки, сетует управляющая заведения Евгения: «Раскопанные дороги мешают, люди до нас не доходят. Прямо при мне несколько гостей рассуждали о том, завтра к нам уже не придут, потому что неудобно добираться.

Лето и так тяжелый период для ресторанов, а тут еще и это. Мы очень много выручки потеряем».

Студенческая — эта параллельная Кутузовскому проспекту улица. Когда-то по ней объезжали пробки, но сейчас и две машины тут с трудом могут разъехаться. Тротуары местами закрыты, и людям приходится идти по проезжей части, рассказывает Светлана: «Здесь неподалеку находится совет ветеранов, но пройти к нему нельзя. Мы поднимали этот вопрос, и в результате положили какие-то деревяшечки, но кто по ним пройдет? Старики?».

Местные жители вынуждены парковать машины во дворах и там же гулять с детьми. Многие из москвичей недоумевают, почему работы начались одновременно во многих местах. Есть мнение, что рабочие хотят успеть закончить благоустройство ко Дню города. Между тем, бордюрам и асфальту, под который спрячут провода, в районе многие будут рады. «Мы не против того, что делают, мы против того, как это делают», — говорят собеседники «Коммерсантъ FM». И особенно их раздражает отсутствие точного плана, делится жительница района Юлия: «Так и не представлен проект этих работ. Например, жители одного из домов в районе просили показать им, в каком месте у них через двор протянут провода. Но получить ответ на свой вопрос они не смогли.

Фактически исполнители работ сказали, что место они определят методом тыка.

Но таким способом разворотить весь район — это, конечно, криминал».

Вместе с тем, все документы, вопросы, предложения от москвичей каждые две недели принимают в здании управы. Жителям приходится фотографировать чертежи, чтобы самим разобраться, где будет дорожный переход, а где посадят деревья, а на предыдущую встречу подрядчик вообще не пришел.

«Коммерсантъ FM» позвонил одному из авторов концепции благоустройства района — руководителю проектного бюро Т.М. Александру Шуткину — и узнал, почему, например, сужают Дорогомиловскую улицу: «Мы предлагали значительно расширить тротуар за счет оптимизации проезжей части и, конечно, общались со специалистами по транспорту по этому поводу. В частности, брали у них исходную информацию по пропускной способности и так далее. Собственно, концепция предполагала увеличение числа пешеходных переходов, усиление проницаемости территории, чтобы это рекреационное пространство жило».

Но финальную редакцию проекта, если она вообще готова, авторы концепции не видели. Им не возвращали документ на доработку, хотя изменения в него вносили. Возможно, бумаги затерялись где-то в управе или мэрии, но здесь не смогли предоставить оперативный комментарий.

Очевидно, что благоустройство в Дорогомилове продлится до конца лета, и местные жители могли бы уехать от него в места поспокойнее, да только Филевскую ветку метро в эти выходные вновь закроют тоже на ремонт.

8 и 9 июня не будет движения поездов от «Киевской» до «Кунцевской» — вместо них мэрия пустит бесплатные автобусы. Филевскую ветку метро и дальше будут перекрывать в выходные — каждые две недели до конца сентября.