Фонд защиты дольщиков возьмет под контроль ситуацию с СК «Радуга» в Челябинске

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства возьмет под контроль ситуацию с завершением объектов строительной компании «Радуга» в Челябинске. Правительство Челябинской области обратилось в организацию с просьбой рассмотреть возможность инициирования процедуры банкротства в отношении застройщика, сообщает пресс-служба фонда. Всего речь идет о 13 недостроенных домах.

«Поскольку по шести домам шли продажи, застройщик делал отчисления в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия, мы обязаны взять под контроль ситуацию в Челябинске. По закону, дольщики этих домов имеют право принять решение на общем собрании о достройке домов или получения денежной компенсации»,- сообщил заместитель генерального директора фонда Алексей Ниденс. По его словам, СК «Радуга» заключила более 730 договоров долевого участия, на общую сумму 783,1 млн руб. Это те договоры, с которых шли отчисления в фонд, общая сумма взносов составляет 9,3 млн руб. Всего в шести недостроенных домах предусмотрено строительство более тысячи квартир. Степень готовности домов составляет от 0 до 58% в зависимости от объекта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2018 года по фактам хищения средств дольщиков СК «Радуга» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В апреле этого года прокуратура потребовала возбудить дополнительные дела по ст. 200.3, 201, 159, УК РФ (привлечения средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, злоупотребление полномочиями, мошенничество).