Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке в случае, если решение международных организаций по этому вопросу ее не устроит, считают в Минобороны США. В опубликованной стратегии (.pdf) Пентагона говорится, что ранее Россия следовала международному праву при определении арктических границ, но опасения военных связаны с регулированием перевозок по Севморпути.

«Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике»,— говорится в документе.

Это может прямо или косвенно ограничить возможности в перемещении военных сил и повлиять на стратегические задачи США в мире, «связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе». Пентагон рассматривает Арктику как стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США. В качестве стратегического подхода Пентагон намерен сохранить «основанный на правилах порядок в регионе без разжигания стратегического соперничества».

Минобороны США намерено проводить совместные учения в рамках НАТО и с отдельными союзниками и укреплять сотрудничество с союзниками.

В апреле подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.

О планах России в Арктике читайте в публикации “Ъ” «Арктику отправили на Дальний Восток».