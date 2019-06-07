Трамп заявил, что расследование Мюллера испортило отношения США и России

Отношения России и США ухудшились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские президентские выборы в 2016 году, считает президент США Дональд Трамп. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Москва и Вашингтон еще могут наладить отношения.

«Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией»,— убежден господин Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению президента США, спецпрокурор «выставил себя дураком», прокомментировав итоги расследования. «Никто не говорит о том, что ему надо было исправить свои показания, потому что они были неверными»,— сказал Дональд Трамп.

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Роберт Мюллер был назначен спецпрокурором в мае 2017 года. Его расследование продлилось почти два года. Следователи спецпрокурора выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Однако господин Мюллер не сумел собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре. В мае 2019-го он объявил об отставке.

Подробности — в публикации “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».