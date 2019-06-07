Владимир Зеленский прокомментировал петицию о его отставке

Петицию за отставку президента Украины Владимира Зеленского подписало уже более 60 тыс. человек. По украинскому закону, инициатива, набравшая 25 тыс. голосов не более чем за 90 дней голосования, должна быть рассмотрена главой государства. Сам господин Зеленский заявил, что не видит причин для ухода.

Комментируя петицию, он напомнил, что полномочия президента Украины, согласно Конституции, могут быть досрочно прекращены в случае отставки, невозможности исполнять их по состоянию здоровья, импичмента или смерти. «По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами один, два и четыре я не могу»,— говорится в его комментарии. Владимир Зеленский также отметил, что «не может пренебречь волей 73% избирателей», проголосовавших за него во втором туре выборов.

Он предложил украинцам поддержать внесенный им законопроект о процедуре импичмента, который Верховная рада рассматривать отказалась. Этот проект закона, как пояснил господин Зеленский, «позволит добиваться его отставки законно».

Закон об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) был внесен Владимиром Зеленским в Раду 29 мая. В пояснительной записке говорилось, что действующее законодательство «содержит ряд неопределенностей и недостатков», без устранения которых положения о порядке импичмента «носят сугубо декларативный характер и не могут быть реализованы на практике».

О противостоянии между президентом и парламентом Украины читайте в материале “Ъ”.