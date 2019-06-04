Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада не стала включать в повестку дня законопроект о процедуре импичмента, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщается на сайте Рады, за рассмотрение законопроекта проголосовало 110 депутатов из необходимых минимальных 226 голосов. Закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) был внесен господином Зеленским в Раду 29 мая.

«Действующее законодательство в соответствующей сфере содержит ряд неопределенностей и существенных недостатков, без устранения которых предусмотрены в действующем законодательстве положения о порядке импичмента президента Украины носят сугубо декларативный характер и не могут быть реализованы на практике»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщает телеканал «112», спикер парламента Андрей Парубий назвал законопроект об импичменте авторства Владимира Зеленского «переписанными нормами регламента».

Ранее представитель президента в Раде Руслан Стефанчук сообщал, что президент не будет подавать в парламент нынешнего созыва подготовленные им законопроекты об ответственности за незаконное обогащение, о снятии иммунитетов с народных депутатов, а также о процедуре импичмента: он рассчитывает на их принятие после выборов.

Подробнее о противостоянии между президентом и парламентом Украины, читайте в материале “Ъ”.