Суд в Новой Зеландии отменил запрет на публикацию фото стрелка из Крайстчерча

Верховный суд Новой Зеландии снял запрет на публикацию в СМИ фотографий Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Новой Зеландии в марте. По решению суда публиковать фотографии стрелка можно было только с заретушированным лицом.

«СМИ разрешено использовать изображения обвиняемого, полученные во время его появления в окружном суде 16 марта»,— говорится в постановлении судьи Кэмерона Мандера, которое цитирует портал Stuff.

Нападение на мечети в Новой Зеландии. Главное Читать далее

Двойной теракт в двух мечетях города Крайстчерч произошел 15 марта. В результате погиб 51 человек. Обвиняемый в нападении Брентон Таррант незадолго до теракта опубликовал в сети манифест, в котором назвал себя белым австралийцем рабочего класса и объяснил, что совершает убийства из неприязни к исламу. После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Антиисламский джихадизм».