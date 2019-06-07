Почти 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных

Согласно исследованию PwC, на которое ссылается «РИА Новости», 71% российских потребителей занимаются онлайн-шопингом не реже одного раза в месяц. 79% россиян совершают покупки онлайн с помощью мобильных устройств.

Как выяснили эксперты, активнее всего покупками в интернете занимается молодежь: 86% молодых людей покупают что-то онлайн как минимум раз в месяц. 52% респондентов заявили, что в некоторых случаях на их решение о покупке повлияли соцсети. Более трети (39%) сказали, что совершают покупки на основе прочитанных в соцсетях отзывов.

PwC прогнозирует, что общий объем онлайн-продаж в России увеличится с 1,15 трлн руб. в 2018 году до 2,4 трлн в 2023-м. Больше половины (68%) компаний добавили развитие мобильных каналов в маркетинговую стратегию. 70% онлайн-ритейлеров хотят увеличить бюджет на мобильный маркетинг.

Исследование PwC «Цифровая эра в ритейле: успех в будущем зависит от эффективности адаптации к цифровой среде уже сегодня» было подготовлено в рамках Петербургского международного экономического форума.

О росте числа пунктов выдачи интернет-заказов читайте в публикации “Ъ” «Россию покроют постаматами».