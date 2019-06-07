Греф назвал вполне возможным запрет США на операции с госдолгом РФ

Введение Вашингтоном запрета на операции с российским госдолгом возможно, но вероятность такого развития событий оценить сложно, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам господина Грефа, подобные санкции со стороны США — «это не аппокалиптичный сценарий». «Это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно»,— пояснил он.

В феврале сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес представили новую, более жесткую версию законопроекта о санкциях против России, который не прошел в 2018 году. Он, как и предыдущий, предполагает запрет инвестиций в российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний за пределами РФ.

Подробности — в публикации “Ъ” «Санкции пошли на второй заход».