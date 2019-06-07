Крупнейшая в Европе и вторая в мире энергокомпания по объемам рыночной капитализации (€58,2 млрд) со штаб-квартирой в Риме, присутствует более чем в 30 странах. Группа Enel управляет электростанциями мощностью 90 ГВт, из них почти половина — 43 ГВт — зеленая генерация под управлением Enel Green Power. Протяженность распределительных электросетей — около 2,2 млн км. В России Enel принадлежит 56,43% акций энергокомпании «Энел Россия», созданной на базе ОГК-5 при реорганизации РАО «ЕЭС России». После продажи Рефтинской ГРЭС портфель тепловой генерации «Энел Россия» снизится с 9,4 ГВт до 5,6 ГВт, в контуре компании останутся три ГРЭС — Конаковская, Среднеуральская и Невинномысская. Компания также строит в РФ две ветроэлектростанции — Кольскую ВЭС (201 МВт) в Мурманской области и Азовскую ВЭС (90 МВт) в Ростовской области. Также Enel принадлежат 49,5% акций энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» (основной поставщик ОАО РЖД). Выручка группы Enel за 2018 год — €75,6 млрд, EBITDA — €16,35 млрд, чистая прибыль — €4,78 млрд, чистый долг — €41 млрд. Крупнейший акционер Enel — правительство Италии, владеющее 23,58% акций.