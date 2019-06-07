1/4 финала Roland Garros

Мужчины. Доминик Тим (Австрия, 4)—Карен Хачанов (Россия, 10) 6:2, 6:4, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 1)—Александр Зверев (Германия, 5) 7:5, 6:2, 6:2.
Сегодня в 1/2 финала встречаются Джокович—Тим, Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Рафаэль Надаль (Испания, 2).
Женщины. Аманда Анисимова (США)—Симона Халеп (Румыния, 3) 6:2, 6:4. Эшли Барти (Австралия, 8)—Мэдисон Кис (США, 14) 6:3, 7:5.
Сегодня в 1/2 финала встречаются Барти—Анисимова, Джоанна Конта (Великобритания, 26)—Маркета Вондроушова (Чехия).
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