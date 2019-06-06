«Новапорт» планирует купить доли в аэропортах Казахстана

Аэропортовый холдинг «Новапорт» намерен приобрести доли в аэропортах Казахстана, рассказал совладелец компании Роман Троценко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Ведем переговоры сейчас по Актобе, для нас это важная точка присутствия. Ждем решения казахского правительства в отношении Астаны, аэропорта Нур-Султана, но, видимо, решение будет в следующем году»,— сказал господин Троценко (цитата по ТАСС).

«Новапорт» также рассматривает активы в других странах, в частности, в Киргизии и Узбекистане. «Мы хотим усиливаться на территории СНГ»,— добавил Роман Троценко.

Как ранее сообщал “Ъ”, «Новапорт» собирается инвестировать в аэропорты в Самарканде, Намангане и Ургенче в Узбекистане.

Подробнее о планах «Новапорта» — в публикации “Ъ”.

Главное о первом дне ПМЭФ — в материале “Ъ”.