НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектам

НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предусматривает создание совместного предприятия по поиску, разведке и разработке арктических месторождений углеводородов.

«Опыт совместной работы создает хорошую основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества в Арктике»,— отметил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

ПМЭФ проходит в Санкт Петербурге 6–8 июня.

Главное о первом дне форума — в публикации “Ъ”.