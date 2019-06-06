Президент Болгарии заявил о возможном увеличении поставок газа из России

Болгария может увеличить поставки российского газа, заявил президент страны Румен Радев. Эту тему он поднял в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Болгария продолжает модернизировать и расширять газотранспортную систему с планами создания газового распределительного центра, газовой биржи, создаются интерконнекторы с нашими соседями. Это дает новые, дополнительные возможности поставок российского газа в Болгарию, в новом направлении, в направлении центральной Европы. В то же самое время идут интенсивные процессы в сфере развития газового рынка, газовой карты Европы»,— сказал господин Радев (цитата по сайту Кремля).

Главное о первом дне ПМЭФ — в материале “Ъ”.