Путин не увидел проблемы в отсутствии приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин не видит никакой проблемы в том, что его не позвали на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. «Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли?» — сказал господин Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент заявил, что приглашения не имеют значения. «Имеет значение другое: правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны. Вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов»,— сказал господин Путин. Но, добавил он, «если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами».

Торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии запланированы на 6 июня. На мероприятии Россию представит дипломат из посольства в Париже.