Роман Шаронов будет исполнять Курбана Бердыева

В четверг, на следующий день после отставки Курбана Бердыева, «Рубин» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал известный в прошлом защитник казанского клуба Роман Шаронов. Но 42-летний специалист, делающий первые шаги на тренерском поприще, будет руководить основной командой с приставкой «исполняющий обязанности». Пока у него есть опыт работы только с молодежным составом «Рубина».

Руководство «Рубина», взявшее курс на максимальное доверие собственным воспитанникам, на вакантный после отставки Курбана Бердыева пост главного тренера назначило человека из системы клуба. Роман Шаронов — один из тех футболистов, которые составляли костяк казанской команды в период ее расцвета. С ней он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Суперкубка (2010, 2012) и Кубка страны (2012). Более того, Шаронов был одним из тех, кто выводил «Рубин» в премьер-лигу. «Легенда клуба» — так назвали нового наставника в официальном пресс-релизе, отметив, что с ним связаны все успехи казанцев в новейшей истории, в том числе громкие победы на международной арене над «Барселоной», «Интером», «Атлетико».

Действительно, несмотря на то, что Шаронов родился в Москве и начинал карьеру в «Локомотиве», лучшие годы он провел именно в Казани, откуда попал и в национальную сборную.

И после того как в 2014 году защитник завершил карьеру, он остался в «Рубине», где сначала курировал подготовку молодых футболистов, поработал в клубной академии, а затем возглавил молодежную команду.

Впрочем, два сезона в должности старшего тренера «молодежки» — это пока весь самостоятельный тренерский опыт Шаронова. В чемпионате-2017/18 его команда заняла восьмое место, а в минувшем первенстве показала столь же скромный результат, как и основной «Рубин», финишировав на 11-й позиции. Так что, учитывая все риски сотрудничества с начинающим специалистом, к тому же еще не имеющим профессиональной лицензии для работы на уровне премьер-лиги, руководство казанского клуба, по сути, назначило Шаронова главным тренером временно, с испытательным сроком, так что на первых порах он будет только исполняющим обязанности.

Ему, конечно, пожелали удачи и успехов, но если что-то пойдет не так, то дебютанту, по всей видимости, быстро подберут замену. Хотя уже сейчас очевидно, что Шаронову будет трудно.

Пока у него более или менее отчетливо вырисовывается тренерский штаб, а вот состав, особенно после ухода ряда арендованных футболистов, мягко говоря, не укомплектован, и денег на его доукомплектование новый тренер получит немного. Вдобавок ко всему наиболее перспективные игроки «Рубина» — защитник Егор Сорокин и полузащитник Игорь Коновалов — находятся в сфере интересов других клубов Российской премьер-лиги, поэтому не исключен вариант, при котором их придется продать. Вряд ли Роман Шаронов сейчас представляет, какую команду казанцам удастся собрать к следующему сезону. Между тем подготовка к нему начнется уже 13 июня.

Александр Ильин