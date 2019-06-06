Роскомнадзор обратился в Instagram из-за утечки данных

Роскомнадзор направил запрос в Instagram из-за сообщений об утечке данных пользователей, заявил «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономическом форума (ПМЭФ) глава ведомства Александр Жаров. «Мы направили запрос, пока ничего. Дело в том, что Instagram — это "созвездие" Facebook, огромная компания, жутко бюрократическая. Думаю, что к концу лета что-то ответят»,— сказал господин Жаров.

В конце мая в открытом доступе на облачном сервисе Amazon оказались данные около 49 млн аккаунтов Instagram. Среди них — принадлежащие знаменитостям и известным брендам. Их опубликовало индийское маркетинговое агентство Chtrbox, которое специализируется на продвижении товаров с помощью популярных блогеров и знаменитостей.