Мордашов не исключил объединения «Ленты» и «Утконоса»

Владелец и генеральный директор инвестиционной компании «Севергрупп» Алексей Мордашов в интервью Bloomberg TV в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что считает возможным объединение двух своих активов: торговой сети «Лента» и онлайн-гипермаркета «Утконос» в будущем, но пока таких планов нет.

По словам господина Мордашова, «стратегически когда-нибудь, возможно, имеет смысл объединить их, чтобы избежать конфликта интересов» (цитата по «Интерфаксу»), но перед этим нужно будет внимательно изучить этот вопрос.

Глава «Севергрупп» отметил, что компания считает важным сохранять публичный статус «Ленты», а также соблюдать интересы его миноритарных акционеров.

В начале апреля «Севергрупп» подписала соглашения о покупке около 41,9% акций «Ленты». В общей сложности сделка обошлась в $729 млн.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

О главных итогах первого дня форума — в материале “Ъ”.

Подробнее о том, как господин Мордашов покупал «Ленту», читайте в материале “Ъ” «Алексей Мордашов закупается в "Ленте"».