«ИКС Холдинг» и Dell Technologies создадут облачную платформу для «МегаФона»

Компании «МегаФон», Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и Dell Technologies заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) технологическое партнерство, в рамках которого у «МегаФон» появится собственный мульти-облачный сервис.
Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» (ООО «ИКС Холдинг»), бенефициаром которого является бизнесмен Антон Черепенников, стал совладельцем разработчика систем обработки и хранения данных ООО «КНС групп» (Yadro) в январе 2019 года, выкупив 51% долей компании.
О российских облачных платформах в материале “Ъ” «"Яндекс" уносится в "Облако"».
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